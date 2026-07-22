Königspython vermisst - Rätsel um Schlangenhaut im Garten
Damit hat eine Anwohnerin in Südhessen wohl nicht gerechnet: Sie findet auf ihrem Grundstück ein Stück Schlangenhaut. Die Polizei vermutet, dass eine Königspython hinter dem Fund steckt.
Brachttal (dpa/lhe) - Ein größeres Stück Schlangenhaut hat im Main-Kinzig-Kreis die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Anwohnerin fand die Haut am Dienstag auf einem Holzstapel ihres Grundstücks im südhessischen Brachttal, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Die Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass es sich um Spuren einer in der Nachbarschaft vermissten Schlange handeln könnte.
Eine einheimische Schlangenart komme aufgrund der Größe und der auffälligen Musterung der Haut wahrscheinlich nicht infrage, so die Polizei. Zudem habe ein Nachbar den Einsatzkräften im Rahmen der Ermittlungen berichtet, dass seine Königspython vor einem Monat aus dem Terrarium entkommen und durch ein geöffnetes Badezimmerfenster ins Freie gelangt sei.
Laut Polizei konnte das Tier bislang nicht gefunden werden. Menschen, die das Tier sichten, sollen Abstand halten und nicht versuchen, die Schlange selbst einzufangen.