Kriminalität

Kokainschmuggel in Konstanz? Schlag gegen kriminelle Gang

In Konstanz und Umgebung finden Ermittler 1,3 Millionen Euro Bargeld und eine Schusswaffe. Dahinter soll ein internationales Firmengeflecht stecken – und eine Kokainlieferung von 750 Kilogramm.

Auch in der Schweiz ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Christiane Oelrich/dpa
Auch in der Schweiz ermittelt die Polizei. (Symbolbild)

Bern (dpa) - Europäischen Ermittlern ist ein Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk von Drogenhändlern und Geldwäschern gelungen. Bei umfangreichen Razzien in Baden-Württemberg, der Schweiz und mehreren anderen Ländern seien Dutzende Menschen festgenommen sowie Bargeld und Waffen beschlagnahmt worden, teilten die schweizerische Bundesanwaltschaft und das Bundesamt für Polizei mit. 

Razzien im Landkreis Konstanz

Im Landkreis Konstanz und Umgebung seien bei mehreren Durchsuchungen Bargeld in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro sowie andere Weltgegenstände und eine Schusswaffe sichergestellt worden, hieß es vom Polizeipräsidium Konstanz. Beschuldigt seien Bürger mit schweizerischer, rumänischer, niederländischer, italienischer, türkischer und deutscher Staatsangehörigkeit.

«Die Beschuldigten stehen im Verdacht, als Teil einer kriminellen Organisation über ein extra hierfür errichtetes internationales Firmengeflecht Kokainlieferungen mittels Schiffscontainer aus Lateinamerika nach Europa organisiert zu haben», hieß es weiter. Im Hafen von Antwerpen sei im August eine Kokainlieferung von 750 Kilogramm sichergestellt worden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Durchsuchungen in mehreren Ländern 

Fahnder werfen den Festgenommenen vor, den Stoff in legalen Frachten versteckt zu haben. Als Empfänger sollen eigens Warenhandelsgesellschaften in der Schweiz und den Niederlanden gegründet worden sein. Die Ermittlungen unter Schweizer Leitung laufen seit einigen Jahren. Durchsuchungen gab es nach Angaben der Schweizer auch in Tschechien, Spanien, Belgien, Griechenland und Polen.

In der Schweiz wurden nach Angaben des Bundesamtes für Polizei 41 Personen festgenommen. Dort stellten Ermittler Bargeld im Wert von mehr als 2,3 Millionen Franken (2,5 Mio Euro), Kryptowährungen im Wert von 50.000 Franken sowie 15 Waffen sicher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ermittler finden Drogen und Schusswaffe - Festnahmen
Kokain, Marihuana, Schusswaffe

Ermittler finden Drogen und Schusswaffe - Festnahmen

Rund ein Kilo Kokain, eine Marihuana-Plantage und eine Schusswaffe. Und das ist noch nicht alles, was Ermittler in Stuttgart gefunden haben. Vier mutmaßliche Dealer wurden festgenommen.

04.05.2026

Drogen, Waffe und Bargeld bei Durchsuchungen entdeckt
Kriminalität

Drogen, Waffe und Bargeld bei Durchsuchungen entdeckt

Den Behörden in Kassel ist ein erfolgreicher Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Die Polizei fand bei Wohnungsdurchsuchungen fünf Kilo Rauschgift und vieles mehr.

26.03.2025

1,5 Kilogramm Kokain und viel Bargeld sichergestellt
Zwei Männer in Haft

1,5 Kilogramm Kokain und viel Bargeld sichergestellt

Der Polizei ist ein Schlag gegen zwei mutmaßliche Rauschgifthändler gelungen.

28.02.2025

Zoll

50 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt: Zwei Festnahmen

27.11.2023

Polizei beschlagnahmt Drogen, Handys und Bargeld
Bensheim

Polizei beschlagnahmt Drogen, Handys und Bargeld

Neun Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

26.10.2023