Kokainschmuggel in Konstanz? Schlag gegen kriminelle Gang
In Konstanz und Umgebung finden Ermittler 1,3 Millionen Euro Bargeld und eine Schusswaffe. Dahinter soll ein internationales Firmengeflecht stecken – und eine Kokainlieferung von 750 Kilogramm.
Bern (dpa) - Europäischen Ermittlern ist ein Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk von Drogenhändlern und Geldwäschern gelungen. Bei umfangreichen Razzien in Baden-Württemberg, der Schweiz und mehreren anderen Ländern seien Dutzende Menschen festgenommen sowie Bargeld und Waffen beschlagnahmt worden, teilten die schweizerische Bundesanwaltschaft und das Bundesamt für Polizei mit.
Razzien im Landkreis Konstanz
Im Landkreis Konstanz und Umgebung seien bei mehreren Durchsuchungen Bargeld in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro sowie andere Weltgegenstände und eine Schusswaffe sichergestellt worden, hieß es vom Polizeipräsidium Konstanz. Beschuldigt seien Bürger mit schweizerischer, rumänischer, niederländischer, italienischer, türkischer und deutscher Staatsangehörigkeit.
«Die Beschuldigten stehen im Verdacht, als Teil einer kriminellen Organisation über ein extra hierfür errichtetes internationales Firmengeflecht Kokainlieferungen mittels Schiffscontainer aus Lateinamerika nach Europa organisiert zu haben», hieß es weiter. Im Hafen von Antwerpen sei im August eine Kokainlieferung von 750 Kilogramm sichergestellt worden.
Durchsuchungen in mehreren Ländern
Fahnder werfen den Festgenommenen vor, den Stoff in legalen Frachten versteckt zu haben. Als Empfänger sollen eigens Warenhandelsgesellschaften in der Schweiz und den Niederlanden gegründet worden sein. Die Ermittlungen unter Schweizer Leitung laufen seit einigen Jahren. Durchsuchungen gab es nach Angaben der Schweizer auch in Tschechien, Spanien, Belgien, Griechenland und Polen.
In der Schweiz wurden nach Angaben des Bundesamtes für Polizei 41 Personen festgenommen. Dort stellten Ermittler Bargeld im Wert von mehr als 2,3 Millionen Franken (2,5 Mio Euro), Kryptowährungen im Wert von 50.000 Franken sowie 15 Waffen sicher.