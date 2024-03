18 Kandidaten treten für die WMD an

Stadtrat Matthias Hördt führt bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni die Kandidatenliste der Wählervereinigung Mehr Demokratie (WMD) an. Insgesamt stehen 18 Personen auf der Liste, die erstmals bei Gemeinderatswahlen antritt. Stadträtin Susanne Tröscher kandidiert im Wohnbezirk Lützelsachsen nicht nur für den Gemeinderat, sondern auch für den Ortschaftsrat.

Ziel: Fraktionsstärke erreichen

Wie aus einer Pressemitteilung der WMD hervorgeht – Medienvertreter waren bei der Nominierungsversammlung nicht eingeladen –, stünden mit dieser Liste die Chancen „nicht so schlecht“, im neuen Gemeinderat Fraktionsstärke zu erreichen. Dafür wären drei Sitze erforderlich.

Die Suche nach Kandidaten sei zwar kein Selbstläufer gewesen, so Hördt weiter. Dennoch sei es gelungen, in der relativ kurzen Zeit so viele Plätze auf der Liste zu besetzen, dass alle Stimmen bei der WMD verteilt werden könnten.