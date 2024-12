Krankenhausärzte wollen streiken

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB) will ab Mitte Januar Kliniken in Hessen bestreiken. Die Mediziner wollen damit den Druck erhöhen in den Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber. In einer bundesweiten Urabstimmung sprachen sich die Mitglieder des Marburger Bundes für einen unbefristeten Arbeitskampf aus. «Dieser wird am Mittwoch, 15. Januar, auch in Hessen beginnen», teilte die Gewerkschaft mit.