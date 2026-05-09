Regierungsbildung

Andreas Jung wird neuer Kultusminister im Südwesten

Er ist die große Überraschung unter den neuen CDU-Ministern: Der Bundespolitiker Andreas Jung übernimmt das Kultusministerium und steht damit einem der wichtigsten Ministerien vor.

Jung beschäftigte sich bislang mit Klimapolitik. (Archivbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Jung beschäftigte sich bislang mit Klimapolitik. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der CDU-Klimapolitiker Andreas Jung wird neuer Kultusminister in Baden-Württemberg. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Der 50-Jährige lebt am Bodensee und gilt als profiliertester Klimapolitiker der CDU im Bundestag. Er sitzt seit 2005 im Parlament, seit 2016 führt er die Landesgruppe der CDU-Abgeordneten aus Baden-Württemberg an.

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In sein neues Themenfeld wird sich der studierte Jurist noch einarbeiten müssen, mit Bildungspolitik hatte der Vater zweier Kinder bislang nichts zu tun. Größere Reformen muss Jung in seinem Bereich aber auch nicht umsetzen. Man habe sich darauf verständigt, in der neuen Legislaturperiode keine Debatte über die Schulstruktur zu führen, heißt es im Koalitionsvertrag. Größtes Projekt im Bildungsbereich ist die Einführung eines verpflichtenden und kostenlosen letzten Kindergartenjahrs. 

Wichtiges aber anspruchsvolles Ministerium

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Mit dem Kultusministerium übernimmt Jung eines der wichtigsten Ministerien innerhalb der neuen grün-schwarzen Landesregierung - aber auch eines der anspruchsvollsten. In keinem Bereich haben die Bundesländer so viel Einfluss wie in diesem. Das Haus ist nicht nur für die knapp 145.000 Lehrkräfte an den Schulen im Südwesten verantwortlich, sondern auch für die Gestaltung des Schulsystems in Baden-Württemberg. 

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Allerdings: Weil die Entscheidungen Millionen Schüler, Eltern und Lehrkräfte betreffen, kann der jeweilige Minister es nur schwer allen Seiten recht machen und ist deswegen selten bei allen beliebt. Ein Sprungbrett für höhere Aufgaben war das Ministerium in der Vergangenheit deswegen eher nicht.

In den vergangenen fünf Jahren war das Ministerium von Grünen-Politikerin Theresa Schopper geführt worden. In den Sondierungsverhandlungen hatten sich Grüne und CDU aber darauf geeinigt, dass das Kultusministerium in der neuen Legislaturperiode an die CDU geht.

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