Landtagswahl Baden-Württemberg

Kretschmann verabschiedet sich gerne - «Gut bestelltes Haus»

Winfried Kretschmann verlässt die politische Bühne mit einem Lächeln. Was ihn so gelassen stimmt – und warum er Özdemir als Nachfolger für den richtigen hält.

Die Grünen führen laut den ersten Hochrechnungen be den Landtagswahlen in Baden-Württemberg.(Archiv) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Grünen führen laut den ersten Hochrechnungen be den Landtagswahlen in Baden-Württemberg.(Archiv)

Stuttgart (dpa) - Der langjährige baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) übergibt sein Amt als Regierungschef guten Gewissens - und nach eigenen Worten keineswegs schweren Herzens. «Wir hinterlassen erstmal, was unsere Aufgaben betrifft, ein gut bestelltes Haus», sagte er in der ARD und fügte später hinzu: «Ich bin froh, dass ich jetzt aufhören darf.» 

Sorgen um den möglichen künftigen Ministerpräsidenten, seinen Parteifreund Cem Özdemir, macht er sich nicht: «Wenn man solch einen talentierten Nachfolger hat, der so viel Erfahrung, Weitsicht und Umsicht hat, dann geht man auch gerne aus dem Amt.»

