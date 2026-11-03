Kritik als Tradition – Der Weihnachtsbaum muss zum Friseur

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Nikolaus ist in Frankfurt etwas zu früh angekommen - und er ist grün. Seit Dienstag steht auf dem Römer der Weihnachtsbaum der Stadt, sein Name ist Nikolaus.

Schon jetzt hat er dem vorherigen Weihnachtsbaum Frau Holle etwas voraus: Er wurde mit einem eigens komponiertem Lied auf dem Römer angeliefert. «Er trägt ein Stückchen Heimat mit, auf seiner Reise Schritt für Schritt. Und wo sein Weihnachtsleuchten scheint, werden zwei Welten still vereint», heißt es in dem Schlagerlied etwa. Und: «Von den Bergen bis nach Frankfurt hinein soll dein leuchtender Weihnachtsgruß sein.»

Foto: Hannes P. Albert/dpa Der Weihnachtsbaum hat sogar ein eigenes Lied bekommen.

Das Lied ist laut den österreichischen Baumschenkern von der Österreicherin Romana Krenmayr. Auf ihrer Webseite schreibt sie, dass sie bei der Erstellung ihrer Lieder und Inhalte «künstliche Intelligenz als unterstützendes Werkzeug» nutze.

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«Ja, heute kann man vielleicht nörgeln»

In der Vergangenheit mussten die Weihnachtsbäume in Frankfurt einiges an Kritik an ihrem Aussehen einstecken. Der Geschäftsführer der Tourismus GmbH Frankfurt, Thomas Feda, dämpfte schon vor dem Aufstellen des Baums die Erwartungen: «Wenn der Baum jetzt aufgestellt wird, dann schaut er so aus, wie er ausschaut, wenn er mit unheimlich schwierigem Gerät hochgebunden worden ist», sagte er. «Übersetzt heißt das für die Weihnachtsbaumnörgler unter Ihnen: Ja, heute kann man vielleicht nörgeln. Aber ich verspreche ihnen, am 23.11. wird keiner mehr Nörgeln über den Baum. Dann steht er wieder da wie eine Eins.» Am 23. November wird der Baum fertig geschmückt erleuchtet werden.

«Alles in allem wird es ein schöner Baum», sagte Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). «Und ich freu mich schon auf die Diskussionen.» Die Kritik jedes Jahr gehöre schon zur Tradition, sagte er.