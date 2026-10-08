KSC verzichtet auf Verpflichtung von Stürmer Crivelli

Karlsruhe (dpa/lsw) - Stürmer Enzo Crivelli wird nicht zum Karlsruher SC wechseln. Der aktuell vereinslose 31-Jährige hatte zuletzt beim badischen Fußball-Zweitligisten mittrainiert, bekommt aber keinen Vertrag. «Unter Berücksichtigung aller für uns wichtigen Parameter haben wir uns gegen einen Transfer entschieden», sagte der Direktor Profifußball des Clubs, Timon Pauls.

Crivelli spielte zuletzt für den iranischen Erstligisten Sepahan FC. Der KSC testete den Franzosen in der Länderspielpause als möglichen Ersatz für den verletzten Angreifer Moritz Broschinski, der wohl für den Rest des Jahres ausfällt. Auch im Test beim SV Wehen Wiesbaden (2:1) kam Crivelli zum Einsatz. Ab Freitag werde er nicht mehr zur Trainingsgruppe gehören, so die Badener.

Der KSC liegt nach sechs Zweitliga-Spieltagen nur auf dem 14. Tabellenplatz. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) tritt er beim FC St. Pauli an.