Kühlen Kopf bewahren: Südwesten steht vor Hitzewochenende

Stuttgart (dpa/lsw) - Sommerfans können sich freuen: Baden-Württemberg steht erneut ein sonniges und heißes Wochenende bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettern die Temperaturen am Freitag und Samstag vor allem im Rheintal und in der Kurpfalz auf bis zu 35 Grad.

Bereits am Donnerstag scheint verbreitet die Sonne. Es werden 28 Grad an der Grenze zu Bayern und bis zu 33 Grad im Oberrheingraben erwartet. Dazu weht schwacher Wind aus Nord bis Nordost.

Auch am Freitag dominiert bei meist nur wenigen Quellwolken der Sonnenschein. Im Rheintal steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad.

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