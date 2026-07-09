Bis 35 Grad

Kühlen Kopf bewahren: Südwesten steht vor Hitzewochenende

Badesachen statt Regenschirm: Im Südwesten wird es bis zum Wochenende wieder richtig heiß. Nur im Schwarzwald und auf der Alb sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich.

Es bleibt heiß im Südwesten. Foto: Thomas Warnack/dpa
Es bleibt heiß im Südwesten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sommerfans können sich freuen: Baden-Württemberg steht erneut ein sonniges und heißes Wochenende bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettern die Temperaturen am Freitag und Samstag vor allem im Rheintal und in der Kurpfalz auf bis zu 35 Grad.

Bereits am Donnerstag scheint verbreitet die Sonne. Es werden 28 Grad an der Grenze zu Bayern und bis zu 33 Grad im Oberrheingraben erwartet. Dazu weht schwacher Wind aus Nord bis Nordost.

Auch am Freitag dominiert bei meist nur wenigen Quellwolken der Sonnenschein. Im Rheintal steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad.

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Am Samstag bleibt es ebenfalls überwiegend sonnig. Lediglich über dem Südschwarzwald und der Südwestalb besteht am Nachmittag und Abend ein geringes Risiko für einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte von 28 Grad werden im Bereich der Alb erwartet, um 31 Grad in Oberschwaben und bis 35 Grad in der Kurpfalz.

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