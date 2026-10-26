Kühler Wochenstart - und wann es mehr als 20 Grad geben kann
Das Wochenende war stürmisch und nass. Die Woche startet durchwachsen - doch dann wird es kurzzeitig wärmer.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem stürmischen Wochenende beginnt die Woche ruhiger: Heute wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst oft freundlich. Am Nachmittag kommen jedoch von Westen mehr Wolken und anschließend örtlich etwas Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad auf der Alb und 16 Grad in der Ortenau. Dazu kommt mäßiger, in Böen frischer Südwestwind - auf Schwarzwaldgipfeln zeitweise starker bis stürmischer Wind.
In der Nacht zum Dienstag ist es laut DWD zunächst stark bewölkt, lokal fallen auch ein paar Regentropfen. Später lockert die Wolkendecke auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 4 Grad. Auf Schwarzwaldgipfeln gibt es demnach zeitweilig Windböen aus Südwest.
Erst wird es wärmer - dann wieder kälter
Am Dienstag soll es dann viel Sonne geben und trocken bleiben, die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad. Dazu kommt meist schwacher Süd- bis Südwestwind, im Bergland gibt es frische Böen.
In der Nacht zum Mittwoch zieht von Nordwest nach Südost ein Wolken- und Regenband durch, wie der DWD berichtet. Die Tiefstwerte liegen demnach bei 11 bis 5 Grad. Im exponierten Schwarzwald soll es vereinzelt starke bis stürmische Böen aus Südwest geben.
Danach wird es wieder kühler: Am Mittwoch soll es laut DWD anfangs im Südosten noch stark bewölkt sein, dazu komme etwas Regen. Anschließend wird es von Nordwesten her heiter bis wolkig. Die Höchstwerte reichen demnach von 10 Grad auf dem Klippeneck bis 17 Grad im Oberrheingraben. Der Wind weht dazu meist schwach aus West, in Böen nur zeitweilig frisch.