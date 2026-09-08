Kultusminister nennt Pisa-Ergebnisse «alarmierend»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für Hessens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) sind die deutschlandweiten Pisa-Ergebnisse nach eigenen Worten «alarmierend». «Auf diese Ergebnisse und Herausforderungen muss reagiert werden», erklärte er in Wiesbaden. Hessen sei mit seinem neuen Bildungschancenpaket bereits auf dem Weg.

Mit einer weiteren Deutschstunde in der ersten Klasse, Lesezeiten und Matheförderstunden werde der Fokus klar auf die Förderung der Grundkompetenzen gelegt, erklärte Schwarz. Das Fach «KI und Digitale Welt» stärke die digitalen Zukunftskompetenzen der Schülerinnen und Schüler.

Kultusminister: Handyverbot dient dem konzentrierten Lernen

Schwarz verwies auf die Einführung der Smartphone-Schutzzonen im vergangenen Schuljahr in hessischen Schulen. Damit werde der unkontrollierten Handynutzung entgegengewirkt und dafür gesorgt, dass im Unterricht konzentrierter gelernt werden könne.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum