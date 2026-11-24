Kupferdiebe schlagen auf Friedhof zu
Gedenktafeln, Regenrinne, Grabschalen: Unbekannte haben das Inventar auf einem Friedhof in Vellberg verwüstet - oder gleich ganz mitgenommen.
Vellberg (dpa/lsw) - Diebe haben auf einem Friedhof in Vellberg zugeschlagen. Polizeiangaben zufolge stahlen sie mehrere kupferne Gedenktafeln. Die ebenfalls kupferne Regenrinne an der Friedhofskapelle versuchten sie abzubrechen, außerdem durchwühlten und beschädigten sie mehrere Grabschalen. Tatzeit war laut Polizei zwischen Sonntag und Montag. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.