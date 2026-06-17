Heidelberg: Diebe stehlen Regenrinne einer Kirche
Erst überwanden die Diebe eine Steinmauer, dann machten sie sich an den Kupferrohren zu schaffen. Auch der Blitzableiter der Heidelberger Kirche blieb nicht verschont.
Heidelberg. Unbekannte Täter haben die kupferne Regenrinne einer Heidelberger Kirche in der Bergheimer Straße gestohlen. Nach Angaben der Polizei kletterten die Diebe zunächst über eine 1,5 Meter hohe Steinmauer, um in den Hinterhof des Gotteshauses zu gelangen. Anschließend kappten sie knapp sieben Meter an Fallrohren sowie ein Teilstück des Blitzableiters. Die Tat gesch wohl zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221 1857 0 zu melden. (heh)