Gesundheit

Kurorte in Hessen erweitern Angebote für Auszeiten

Thermalbad, Kur oder doch etwas ganz anderes? Hessens Heilbäder wollen neue Auszeiten schaffen. 2027 soll dabei ein besonderes Licht auf Gradierwerke fallen – wo genau?

Im kommenden Jahr findet laut Boller erstmals das Gradierwerkleuchten statt - länderübergreifend in Hessen und Thüringen. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Im kommenden Jahr findet laut Boller erstmals das Gradierwerkleuchten statt - länderübergreifend in Hessen und Thüringen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Hessens 30 Heilbäder und Kurorte setzen zunehmend auch auf Angebote, die über Thermalbäder und Kuren hinausgehen. «Die Heilbäder und Kurorte in Hessen verstehen sich als Partner für das Leben», sagte die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbands, Almut Boller. «Sie wollen ihren Gästen und ihren Bürgerinnen und Bürgern das Beste für ihre Gesundheit bieten.» Deshalb arbeiteten sie eng zusammen und entwickelten immer neue Konzepte für Auszeiten.

Erstmals Gradierwerkleuchten in Hessen und Thüringen

So findet im kommenden Jahr laut Boller erstmals das Gradierwerkleuchten statt - länderübergreifend in Hessen und Thüringen. Bad Nauheim, Bad Orb, Bad Sooden-Allendorf und Bad Karlshafen in Hessen sowie Bad Salzungen und Bad Sulza in Thüringen laden dazu am 19. August 2027 von 18 bis 22 Uhr ein.

Nach der Premiere 2025 gibt es auch in diesem Jahr wieder die Lange Nacht der Thermen. 13 Thermen von Bad Karlshafen im Norden bis Bad König im Süden öffnen laut Boller dazu am 13. November ihre Erholungswelten am Abend länger.

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