Lackierbereich einer Firma brennt: Drei Mitarbeiter verletzt
In einer Firma bricht ein Feuer aus. Der Brand in der Fabrikationshalle greift auf die Abluftanlage über, drei Mitarbeiter werden verletzt. Was ist der Auslöser?
Filderstadt (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Fabrikationshalle in Filderstadt (Kreis Esslingen) sind drei Mitarbeiter verletzt worden. Ausgelöst haben könnte ihn ersten Erkenntnissen nach eine chemische Reaktion beim Reinigen einer Lackierpistole, wie die Polizei mitteilte. Warum es dazu gekommen sei, sei noch ungeklärt. Zwei Mitarbeiter kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, einer mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Brandverletzungen ins Krankenhaus.
Das Feuer griff den Angaben zufolge auf die Abluftanlage über. Die Feuerwehr löschte den Brand im Lackierbereich der Firma. Eine Straße war für die Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.