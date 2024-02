Ladendieb scheitert mit Trick

Rüdesheim (dpa/lhe) - Im Rucksack acht Flaschen mit Alkohol verstecken und an der Kasse nur eine Tüte Chips bezahlen: Dieser Trick eines 38-Jährigen ist in Rüdesheim aufgeflogen. Schon beim Verlassen eines Supermarktes wurde er am Samstagnachmittag darauf angesprochen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der Mann floh zu Fuß, konnte aber von sogleich alarmierten Polizisten gestellt werden. Da der 38-Jährige aus Lorch sich nicht ausweisen konnte, wurde er zunächst zur Polizeidienststelle gebracht, um seine Identität zu klären. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Diebstahls.