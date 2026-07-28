Brände

Lagerhalle an Krifteler Fachmarktzentrum brennt

Eine Lagerhalle in Kriftel steht in Flammen. Polizei und Feuerwehr sind seit dem Morgen im Einsatz, angrenzende Straßen wurden gesperrt. Ein Geschäftsinhaber befürchtet einen Millionenschaden.

Die Löscharbeiten an der Lagerhalle laufen. (Symbolbild) Foto: Sabina Crisan/dpa
Die Löscharbeiten an der Lagerhalle laufen. (Symbolbild)

Kriftel (dpa/lhe) - In Kriftel im Main-Taunus-Kreis brennt eine Lagerhalle neben einem Fachmarktzentrum mit mehreren Geschäften. Polizei und Feuerwehr sind seit 9.00 Uhr im Einsatz, die Löscharbeiten dauern an, wie die Polizei mitteilte. 

Aufgrund des Einsatzes sind zwei angrenzende Straßen gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich zu umfahren. In der Nähe des Brandes könne es zu Geruchsbelästigungen kommen. Für Anwohner bestehe jedoch keine Gefahr. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar. Ein betroffener Geschäftsinhaber befürchtet jedoch einen Schaden in Millionenhöhe, wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte.

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