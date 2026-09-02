Brand in Lagerhalle in Ulm – Statiker prüft Einsturzgefahr
In der Nacht hat die Feuerwehr Anwohner vor dem Rauch gewarnt. Was nun am Tag untersucht wird.
Ulm (dpa) - Eine Lagerhalle hat in der Nacht in Ulm in Flammen gestanden. Inzwischen sei das Feuer gelöscht, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Feuerwehr befand sich in der Halle – einer ehemaligen Firmen-Kantine – unter anderem ein Reifenlager. Andere Gebäudeteile sollen ungenutzt gewesen sein.
Im Laufe des Tages soll ein Statiker das Gebäude begutachten. Er wird prüfen, ob die Halle nach dem Brand einsturzgefährdet ist, wie der Polizeisprecher weiter ausführte. Danach könnten die Brandermittlungen beginnen.
In der Nacht hatte die Feuerwehr Anwohner vor dem Rauch gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Menschen im benachbarten Neu-Ulm wurden gewarnt.