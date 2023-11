Landeskirche stellt sich auf Millionendefizit ein

Hofgeismar (dpa/lhe) - Der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) droht bis 2027 ein Finanzloch in Millionenhöhe. Unterm Strich stehe bis dahin ein strukturelles Defizit von rund 24 Millionen Euro, wenn finanzpolitisch keine weiteren Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen würden, sagte die Vizepräsidentin der EKKW, Katharina Apel, laut Mitteilung am Dienstag bei der Herbsttagung der Landessynode in Hofgeismar.