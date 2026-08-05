Langärmelig in der Hitze? Undav erzählt, was dahintersteckt
Deniz Undav überrascht auch in der Hitze mit langärmeligen Shirts. In Grassau erzählt der VfB-Stürmer, warum er sich dafür entschieden hat.
Grassau (dpa/lsw) - Die Profis des VfB Stuttgart schwitzen bei mehr als 30 Grad Celsius und knallender Sonne - und dennoch trägt Stürmer Deniz Undav langärmelige Shirts. Warum? «Ich habe im Urlaub eine Allergie bekommen von zu viel Sonne», verriet der Torjäger (30) im Trainingslager im bayrischen Grassau. «Im Gesicht nicht, nur an den Armen. Deswegen habe ich gesagt, komm, lass ich an, spare ich mir das, dass ich zum Arzt muss.»
Bis Freitag trainieren Undav und Co. in Grassau. Am Samstag bestreitet der schwäbische Fußball-Bundesligist von Trainer Sebastian Hoeneß dann in Stuttgart ein Testspiel gegen das Premier-League-Team FC Everton.