Langärmelig in der Hitze? Undav erzählt, was dahintersteckt

Grassau (dpa/lsw) - Die Profis des VfB Stuttgart schwitzen bei mehr als 30 Grad Celsius und knallender Sonne - und dennoch trägt Stürmer Deniz Undav langärmelige Shirts. Warum? «Ich habe im Urlaub eine Allergie bekommen von zu viel Sonne», verriet der Torjäger (30) im Trainingslager im bayrischen Grassau. «Im Gesicht nicht, nur an den Armen. Deswegen habe ich gesagt, komm, lass ich an, spare ich mir das, dass ich zum Arzt muss.»