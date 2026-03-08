Langer Name führt zu Riesen-Stimmzettel in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - Drehen, Falten, Festhalten: Wählerinnen und Wähler in Frankfurt könnten bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung in der Wahlkabine Schwierigkeiten haben – vor allem Menschen mit kürzeren Armen. Denn: Der Wahlzettel in Frankfurt ist einer der größten Stimmzettel Deutschlands.

Er ist mit 144 Zentimeter fast 1,50 Meter breit und 60 Zentimeter lang. Er sei trotz weniger Wahlvorschläge im Vergleich zur Kommunalwahl 2021 20 Zentimeter breiter. «Ursächlich sind einige lange Namen, die sich auf die Spaltenbreite der Listen ausgewirkt haben. Damit gehört er zu den größten Stimmzetteln Deutschlands», schreibt die Stadt.