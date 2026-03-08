Langer Name führt zu Riesen-Stimmzettel in Frankfurt
Das könnte sportlich werden: Wer in Frankfurt die Stadtverordnetenversammlung wählen will, hat einen enormen Stimmzettel vor sich. Grund ist ein bestimmter Name.
Frankfurt (dpa/lhe) - Drehen, Falten, Festhalten: Wählerinnen und Wähler in Frankfurt könnten bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung in der Wahlkabine Schwierigkeiten haben – vor allem Menschen mit kürzeren Armen. Denn: Der Wahlzettel in Frankfurt ist einer der größten Stimmzettel Deutschlands.
Er ist mit 144 Zentimeter fast 1,50 Meter breit und 60 Zentimeter lang. Er sei trotz weniger Wahlvorschläge im Vergleich zur Kommunalwahl 2021 20 Zentimeter breiter. «Ursächlich sind einige lange Namen, die sich auf die Spaltenbreite der Listen ausgewirkt haben. Damit gehört er zu den größten Stimmzetteln Deutschlands», schreibt die Stadt.
Der lange Name steht übrigens auf der Liste der SPD, wie auf einem Musterstimmzettel zu sehen ist: Angelika Gräfin von der Schulenburg-Hehlen. Weil der Name der SPD-Politikerin so lang ist, sind alle anderen Kästchen mit Namen auf die gleiche Länge gebracht worden.