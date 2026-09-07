Lastwagen durchbricht Betonwand auf Autobahn
Der Fahrer hat Glück im Unglück und ist nur leicht verletzt. Sein Lastwagen richtet bei einem Unfall hohen Sachschaden an. Sperrungen und Verkehrsbehinderungen sind die Folge.
Darmstadt (dpa/lhe) - Beim Durchbrechen einer Autobahn-Betonschutzwand in der Nähe des Darmstädter Kreuzes hat ein Sattelzug einen Schaden von rund 60.000 Euro verursacht. Der 60 Jahre alte Fahrer kam bei dem Unfall mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Weil die Bergung des Lkw und die Reinigung der Fahrbahn aufwendig seien, komme es immer wieder zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.
Zugmaschine und Auflieger stehen auf verschiedenen Fahrbahnen
Der Lastwagenfahrer war am frühen Morgen auf der Autobahn 67 zwischen der Anschlussstelle Pfungstadt und dem Darmstädter Kreuz in Richtung Norden unterwegs und kam an einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Warum, ist noch unklar. Der Sattelzug sei zunächst gegen Teile der Baustellenabsicherung gestoßen, dann nach links von der Fahrbahn abgeprallt und habe die Betonschutzwand durchbrochen.
Die Zugmaschine kam auf der Südfahrbahn zum Stehen, der Auflieger auf der Nordfahrbahn. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.