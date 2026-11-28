Homberg (Ohm) (dpa/lhe) - Ein Lastwagen ist auf einem Autobahndreieck im Vogelsbergkreis Hunderte Meter rückwärts gefahren und hat dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 57-jährige Fahrer des Lastwagens am Autobahndreieck Ohmtal bei Homberg zunächst von der Autobahn 5 in Richtung der A49. Der Mann wollte demnach aber offenbar auf der A5 bleiben. Als er seinen Fehler bemerkt habe, sei er Hunderte Meter rückwärts gefahren, um wieder auf die A5 zu gelangen.

Den Angaben zufolge räumte der Fahrer das Fehlverhalten ein, nachdem die Polizei ihn ausfindig gemacht hatte. Gegen ihn wurde demnach ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem gefährlichen Fahrmanöver sei es zu keinen Zusammenstößen mit anderen Fahrzeugen gekommen.