Über Metallstange gefahren

Lastwagen verliert Dutzende Liter Diesel auf Autobahn

Eine Metallstange auf der Autobahn wird einem Lastwagenfahrer zum Verhängnis. Er fährt über die Stange und dabei wird sein Tank beschädigt.

Feuerwehrleute kümmerten sich um den ausgelaufenen Diesel. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Feuerwehrleute kümmerten sich um den ausgelaufenen Diesel. (Symbolbild)

Kronau/Walldorf (dpa/lsw) - Zwischen 50 bis 100 Liter Diesel hat ein Lastwagen auf der A5 zwischen Kronau (Kreis Karlsruhe) und Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) verloren. Der Fahrer des Lastwagens sei in der Nacht zu Samstag über eine Metallstange gefahren, berichtete eine Polizeisprecherin. Dadurch sei einer der beiden Lastwagentanks beschädigt worden. Zuvor hatte die «Rhein-Neckar-Zeitung» über den Vorfall berichtet.

Feuerwehrleute kümmerten sich um den ausgelaufenen Diesel. Die Polizei geht davon aus, dass die Metallstange verloren wurde und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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