Lastwagen verliert Dutzende Liter Diesel auf Autobahn
Eine Metallstange auf der Autobahn wird einem Lastwagenfahrer zum Verhängnis. Er fährt über die Stange und dabei wird sein Tank beschädigt.
Kronau/Walldorf (dpa/lsw) - Zwischen 50 bis 100 Liter Diesel hat ein Lastwagen auf der A5 zwischen Kronau (Kreis Karlsruhe) und Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) verloren. Der Fahrer des Lastwagens sei in der Nacht zu Samstag über eine Metallstange gefahren, berichtete eine Polizeisprecherin. Dadurch sei einer der beiden Lastwagentanks beschädigt worden. Zuvor hatte die «Rhein-Neckar-Zeitung» über den Vorfall berichtet.
Feuerwehrleute kümmerten sich um den ausgelaufenen Diesel. Die Polizei geht davon aus, dass die Metallstange verloren wurde und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.