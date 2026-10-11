Musik

Laufend Pyrotechnik bei Rapkonzert - vereinzelte Festnahmen

Rund um den Auftritt eines Rappers zünden Fans Bengalos und Co. Die Polizei zieht nun eine erste Bilanz.

Nur wenige Verdächtige kann die Polizei festnehmen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Nur wenige Verdächtige kann die Polizei festnehmen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fast durchgehend ist während eines Rap-Konzertes in Frankfurt von den Zuschauern Pyrotechnik gezündet worden. Die Beamten hätten zwar vereinzelt Verdächtige festgenommen, der Großteil sei aber in den Menschenmassen verschwunden, erklärte ein Polizeisprecher. 

Bereits im Vorfeld stellten die Ermittler eine Vielzahl an Pyrotechnik sicher. Nach Ende des Konzerts am Samstagabend des belarussischen Musikers Max Korzh sei es zudem zu einzelnen Rangeleien zwischen der Polizei und Konzertbesuchern gekommen, hieß es weiter.

Am Freitagabend hatten die Fans bereits an der Flößerbrücke Bengalos und Feuerwerkskörper gezündet - und dazu laute Musik gespielt. Insgesamt hatten sich rund 2.000 Fans an verschiedenen Stellen der Stadt, darunter im Hafenpark, in Sachsenhausen und am Stadion, versammelt. Die Situation war laut Polizei aber friedlich geblieben.

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