Unfälle

Lebende Fische auf der Fahrbahn: A3 kurzzeitig gesperrt

Nach einem Unfall auf der A3 bei Frankfurt mussten Feuerwehrleute lebende Fische von der Fahrbahn retten. Die Sperrung dauerte mehr als eine Stunde.

Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt musste die Feuerwehr etwa 20 große lebende Fische retten. Eine 25-Jährige sei in der Nacht auf Sonntag mit dem Lkw zusammengestoßen, der die Tiere geladen hatte, teilte die Feuerwehr mit. Die Fahrerin sei dem Lkw zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Süd und dem Offenbacher Kreuz von hinten aufgefahren. 

Durch den Aufprall sei der Anhänger des Lkw so stark beschädigt worden, dass sich die geladenen Fische auf der Fahrbahn verteilten. Das Auto der 25-Jährigen sei nach dem Zusammenstoß gegen eine Betonwand geschleudert worden und habe sich überschlagen. Die Fahrerin und ihr 33-jähriger Beifahrer seien leicht verletzt worden, hieß es. 

Die Feuerwehr habe mit einer Plane und Wasser eine Art Pool gebaut, in dem die Fische gesammelt wurden. An den beiden Fahrzeugen sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Für die Unfallaufnahme sei die A3 für etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt worden.

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