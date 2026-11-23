Lebensgefährlicher Streit im Straßenverkehr: zwei Verletzte
Eine Autofahrerin bremst einen Wagen aus, es kommt zum Streit, dann soll sie ein Messer gezückt haben. Was die Behörden bislang mitteilen.
Wetzlar (dpa/lhe) - Bei einem Streit im Straßenverkehr sind zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Die mutmaßliche Angreiferin wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft genommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.
Am Mittwochabend hatte die 41-Jährige auf einer Landstraße zwischen den Stadtteilen Blasbach und Hermannstein ein Auto ausgebremst. Beim folgenden Streit soll sie der Mitteilung zufolge ein Messer gezogen und auf den 21-jährigen Beifahrer eingestochen haben.
Dabei wurde dieser lebensgefährlich verletzt, ein Ersthelfer und die Polizeistreife stoppten die den Angaben zufolge lebensgefährliche Blutung. Später musste er in der Klinik operiert werden. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Wagens hatte ihrem Beifahrer helfen wollen und erlitt ebenfalls eine Schnittverletzung, die in der Klinik behandelt werden musste.
Festnahme auf Autobahn
Die 41-Jährige flüchtete, sie wurde im Rahmen der Fahndung am frühen Donnerstagmorgen auf einer Autobahn nahe Günzburg in Bayern festgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden hatten sich die Beteiligten zuvor nicht gekannt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.