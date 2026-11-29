Leblose Person bei Hausbrand in Alsfeld geborgen
Rettungskräfte rücken zu einem Brand aus. Als sie das vollkommen verrauchte Haus nach Bewohnern absuchen, machen sie eine traurige Entdeckung.
Alsfeld (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Alsfeld im Vogelsbergkreis ist ein lebloser Mensch geborgen worden. Rettungskräfte fanden ihn bei den Löscharbeiten in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Leusel, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Person in dem völlig verrauchten Haus gestorben, jede Hilfe kam zu spät. Eine weitere Person wurde durch Rauchgase verletzt und kam in ein Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst unbekannt.