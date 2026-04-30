Leerer Sarg im Main stellt Polizei vor Rätsel

Mühlheim am Main/Offenbach (dpa) - Wieso schwimmt ein leerer Sarg im Main? Vor dieser kniffeligen Frage stehen Ermittler des Polizeipräsidiums Südosthessen. Am Mittwochabend wurde der ungewöhnliche Fund etwas flussaufwärts von der Schleuse in Mühlheim am Main gemeldet. Die Feuerwehr brachte den schwimmenden Sarg an Land. Nun steht er bei der Polizei und wartet auf seinen Besitzer.