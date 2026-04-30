Ungewöhnlicher Fund

Leerer Sarg im Main stellt Polizei vor Rätsel

Ein leerer Sarg treibt im Main – die Polizei rätselt. Wer vermisst ihn und wie kam er ins Wasser? Die Spurensuche beginnt direkt am Ufer von Mühlheim.

Der Fund gibt der Polizei Rätsel auf. Foto: Privat/Polizeipräsidium Südosthessen/dpa
Der Fund gibt der Polizei Rätsel auf.

Mühlheim am Main/Offenbach (dpa) - Wieso schwimmt ein leerer Sarg im Main? Vor dieser kniffeligen Frage stehen Ermittler des Polizeipräsidiums Südosthessen. Am Mittwochabend wurde der ungewöhnliche Fund etwas flussaufwärts von der Schleuse in Mühlheim am Main gemeldet. Die Feuerwehr brachte den schwimmenden Sarg an Land. Nun steht er bei der Polizei und wartet auf seinen Besitzer.

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