Leiche bei Brand von Mehrfamilienhaus entdeckt
In einem Mehrfamilienhaus in Nürtingen bricht im dritten Stock ein Feuer aus. Bei den Löscharbeiten machen Einsatzkräfte eine tragische Entdeckung – die Brandursache ist noch offen.
Nürtingen (dpa/lsw) - Einsatzkräfte haben bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Nürtingen (Landkreis Esslingen) die Leiche eines Mannes entdeckt. Das Feuer sei in einer Wohnung im dritten Geschoss des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Bei dem toten 57-Jährigen soll es sich um den Bewohner der Brandwohnung handeln. Die knapp zwei Dutzend weiteren Menschen in dem Gebäude verließen es am frühen Dienstagmorgen unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.