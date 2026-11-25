Murrhardt (dpa) - Etwa zwei Wochen nach dem Verschwinden einer 39-Jährigen hat die Polizei am späten Vormittag eine Leiche in einem Waldstück im baden-württembergischen Murrhardt gefunden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich dabei um die vermisste Frau, wie die Polizei mitteilte.

Bislang lägen keine Anhaltspunkte vor, die für eine Gewalttat sprächen, hieß es. Die Ermittlungen zur Todesart und Todesursache dauern an. Demnach soll eine Obduktion durchgeführt werden.

Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Frau am 10. November ihre Wohnung verlassen habe und seither nicht mehr zurückgekehrt sei. Laut Medienberichten hat die Frau vier Kinder.

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