Mehrfache Mutter vermisst - zahlreiche Hinweise an Polizei
Seit zwei Wochen ist die 39-Jährige aus Baden-Württemberg verschwunden. Die Polizei hat ein Waldstück mit Hunden und Drohnen abgesucht. Doch bisher ist unklar, was mit der Frau passiert ist.
Murrhardt (dpa) - Seit zwei Wochen wird eine mehrfache Mutter aus dem baden-württembergischen Murrhardt vermisst. Die 39-Jährige habe am 10. November ihre Wohnung verlassen und sei seither nicht mehr zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Ihr Aufenthaltsort sei unbekannt. «Es besteht die Gefahr, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.» Laut Medienberichten hat die Frau vier Kinder.
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bisher seien dazu mehr als 30 Hinweise eingegangen. Aber: «Leider haben wir derzeit keine konkreten Erkenntnisse, wo sich die Vermisste aufhalten könnte.» Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Hinweise auf Straftat liegen laut Polizei nicht vor
Hinweise auf eine Straftat liegen demnach nicht vor. Ausschließen ließe sich eine solche jedoch nicht, hieß es. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden demnach mit Hochdruck geführt. Am Dienstag vergangener Woche sei unter Einsatz zahlreicher Beamter ein Waldstück südlich von Murrhardt abgesucht worden, da sich dort Hinweise auf die Vermisste verdichtet hätten. Dabei waren demnach über 50 Polizistinnen und Polizisten, Hunde und Drohnen im Einsatz. Allerdings blieb die Suche dort demnach ohne Ergebnis.
Der Ehemann der 39-Jährigen sagte dem Fernsehsender RTL: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Kinder einfach so alleine lässt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich etwas angetan hat.» Seine Frau habe schöne Pläne gehabt. Anfang Dezember habe sie zu einer Mutter-Kind-Kur aufbrechen wollen. «Sie hat sich sehr auf die drei Wochen gefreut. Sie wollte da etwas entspannen.»
«Wir waren eigentlich eine glückliche Familie»
Das Paar hat demnach vier gemeinsame Kinder. Drei von ihnen sollten laut dem Bericht mit ihrer Mutter in die Kur fahren. Nur der autistische Sohn sollte bei seinem Vater bleiben, weil die Betreuung des Jungen aufwendiger sei, erklärte demnach der Ehemann der Vermissten. «Wir waren eigentlich eine glückliche Familie.»
Pläne habe die Frau auch bereits fürs kommende Jahr gehabt, berichtet RTL. Im Frühjahr wollte die vierfache Mutter für eine Woche nach Hongkong fliegen. «Sie hat mir immer wieder gesagt, wie glücklich sie ist wegen der Reise», sagte der Ehemann demnach. «Auch wegen drei Wochen Kur, ist sie sehr glücklich, in den letzten Wochen, gewesen.»
Aktuell stehen laut Polizei keine weiteren größeren Such- oder Fahndungsmaßnahmen an. Sollten konkrete Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort vorliegen, werden die polizeilichen Maßnahmen sofort wieder intensiviert, wie die Polizei mitteilte.