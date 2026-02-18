Kriminalität

Leichenfund in Dornburg – Tatverdächtiger in Psychiatrie

Eine Frau wird tot aufgefunden, ein 64-jähriger Mann steht unter Verdacht. Noch gibt es zu den Hintergründen viele Fragen.

Der Mann wird verdächtigt, die Frau getötet zu haben. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Dornburg-Frickhofen (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Dornburg ist der Tatverdächtige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Gegen den 64-Jährigen wurde ein sogenannter Unterbringungsbefehl erlassen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Limburg sagte. 

Am Montagabend erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Straftat und eine Leiche im Umfeld des Wohnhauses des 64-Jährigen in Dornburg-Frickhofen (Landkreis Limburg-Weilburg). Der Mann wurde als Tatverdächtiger für die mutmaßliche Gewalttat festgenommen, wie die Polizei mitteilte. 

Nach ersten Ermittlungen sei der 64-Jährige dringend verdächtig, durch körperliche Gewalt für den Tod der Frau verantwortlich zu sein. Bei seiner Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet, hieß es in einer Mitteilung. Die Hintergründe und der Ablauf der Tat waren noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, in welchem Verhältnis die Tote und der Tatverdächtige zueinander standen.

