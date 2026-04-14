Kriminalität

Leichenfund in Karlsruhe: Obdachloser wurde getötet

Mitten in Karlsruhe wird die Leiche eines obdachlosen Mannes entdeckt – ein Verbrechen, das ist nun klar. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Nach Polizeiangaben wurde der Mann getötet. Foto: Robin Wille/dpa
Nach Polizeiangaben wurde der Mann getötet.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche in einem leerstehenden Gebäude nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof gab es erste Vermutungen, nun steht fest: Der leblos in einem leerstehenden Haus gefundene Obdachlose ist getötet worden. Das habe die Obduktion ergeben, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit. 

Sie veröffentlichten allerdings keine Details dazu, wie der Mann ums Leben kam. Das sei Täterwissen, sagte der zuständige Staatsanwalt. Die Kriminalpolizei hat nach eigenen Angaben eine 28-köpfige Sonderkommission eingerichtet. 

Der 42-Jährige sei der Obdachlosenszene zuzuordnen, hieß es weiter. Ein Zeuge hatte den Toten am vergangenen Freitagmorgen in dem leerstehenden Gebäude entdeckt und die Polizei alarmiert.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Leichenfund in Karlsruhe - Polizei geht von Verbrechen aus
Kriminalität

Leichenfund in Karlsruhe - Polizei geht von Verbrechen aus

Unweit des Karlsruher Hauptbahnhofes wird am Freitag ein toter Mann gefunden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Mann getötet wurde. Viele Fragen sind noch offen.

11.04.2026

Leiche nahe dem Hauptbahnhof in Karlsruhe entdeckt
Notfälle

Leiche nahe dem Hauptbahnhof in Karlsruhe entdeckt

Unweit des Karlsruher Hauptbahnhofes wird ein toter Mann gefunden. Wer er ist und was zu seinem Tod führte, bleibt zunächst ein Rätsel. Die Polizei steht vor vielen offenen Fragen.

10.04.2026

Grausiger Fund am Bachufer: Leiche entdeckt
Leichenfund

Grausiger Fund am Bachufer: Leiche entdeckt

Nun prüft die Polizei, ob es sich um einen Vermissten handelt. Auch viele andere Fragen sind noch offen.

16.03.2026

Spaziergänger entdeckt Leiche im See
Polizei

Spaziergänger entdeckt Leiche im See

Grausiger Fund beim Spaziergang: Ein Passant sieht in einem Karlsruher See eine leblose Person treiben. Jede Hilfe kommt zu spät.

15.04.2025

Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Südhessen
Frau getötet

Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Südhessen

Eine Frauenleiche wird auf einem Waldweg entdeckt. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Einen konkreten Tatverdacht hat sie aber noch nicht.

17.09.2024