Leichter Anstieg ärztlicher Behandlungsfehler in Hessen 2023

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Zahl der ärztlichen Behandlungsfehler in Hessen ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Es habe im vergangenen Jahr 104 anerkannte Behandlungsfehler gegeben, teilte die Landesärztekammer Hessen am Freitag in Frankfurt mit.

Trotz des leichten Anstiegs befänden sich die anerkannten Fallzahlen weiterhin auf einem niedrigen Niveau und sprächen für die hohe Qualität in hessischen Kliniken und Praxen, erklärte die Landesärztekammer in Hessen am Freitag in einer Mitteilung.