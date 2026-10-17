Leichtkraftrad-Fahrerin wird bei Unfall tödlich verletzt
In Steinau an der Straße stößt eine 59-Jährige auf ihrem Zweirad mit einem Auto zusammen. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem tödlichen Unfall kam.
Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) ist eine Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Die 59-Jährige war stadteinwärts unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam, teilte die Polizei in Offenbach mit. Der 83 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos habe offensichtlich nach links abbiegen wollen.
Die Leichtkraftrad-Fahrerin sei noch vor Ort gestorben. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Es kam zu vorübergehenden Sperrungen. Die Polizei bittet mögliche Zeigen, sich zu melden.