Senior betrogen und bestohlen

Liebesschwindlerin am Flughafen festgenommen

Eine Frau bringt einen 80-Jährigen um Bargeld und Wertgegenstände. Zuvor soll sie sich das Vertrauen des Mannes erschlichen und ihm eine Liebesbeziehung vorgetäuscht haben. Nun ist sie gefasst worden.

Die 30-Jährige sei bereits einem Haftrichter vorgeführt worden, so die Bundespolizei. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die 30-Jährige sei bereits einem Haftrichter vorgeführt worden, so die Bundespolizei. (Symbolbild)

Frankfurt am Main/Koblenz (dpa) - Eine polizeibekannte Liebesschwindlerin ist am Flughafen Frankfurt festgenommen worden. Wie die zuständige Bundespolizei jetzt mitteilte, wurde die 30-Jährige wegen des Verdachts des Diebstahls und Betruges in mehreren Fällen per Haftbefehl gesucht und am Samstag festgenommen.

So soll die Frau im vergangenen Jahr einem 80-jährigen Mann eine Liebesbeziehung vorgetäuscht und ihn um Bargeld sowie Wertgegenstände gebracht haben. Unter anderem habe sie einen Krankenhausaufenthalt des Mannes genutzt, um sich zu bereichern, hieß es. 

Die 30-Jährige wurde laut Bundespolizei dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Koblenz vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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