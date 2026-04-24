Senior mit Sehbehinderung von Unbekannten bestohlen
Bettwäsche, Kleidung und plötzlich fehlt auch Geld: In Bensheim wird ein Senior bei einer perfiden Masche bestohlen. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise.
Bensheim (dpa/lhe) - Ein Senior mit Sehbehinderung ist in Bensheim von unbekannten Kriminellen bestohlen worden. Sie hatten den Mann zuvor auf der Straße angesprochen und um Gegenstände für einen Trödelmarkt gebeten, wie die Polizei mitteilte. Der Mann bot daraufhin unter anderem Bettwäsche und Kleidung an und nahm die beiden Unbekannten mit in seine Wohnung.
Während die Männer Kleidung und Wäsche in mehrere Müllsäcke verpackten, entwendeten sie auch Bargeld aus einer Schachtel. Danach flüchteten sie mit der Beute und den gefüllten Müllsäcken in einem weißen Transporter vom Tatort. Die Kriminalpolizei Heppenheim ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.