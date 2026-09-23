Unfall

Lieferwagen stößt frontal gegen Lastwagen

Bei Schwäbisch Gmünd kommt es zum Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Lastwagen. Was die Polizei bisher weiß.

Ein Transporterfahrer hat sich bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Transporterfahrer hat sich bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein Transporterfahrer ist auf der Bundesstraße 29 bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen, sagte eine Polizeisprecherin. 

Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die B29 wurde für die Abschlepparbeiten komplett gesperrt.

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