Kriminalität

Lieferwagen während Zustellung geklaut

Mit quietschenden Reifen verschwindet ein Lieferauto spurlos – bis ein Verkehrsteilnehmer es auf der A81 entdeckt.

Wer den Wagen entwendete, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wer den Wagen entwendete, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Ein Lieferwagen ist während einer Essenszustellung in Konstanz gestohlen worden. Als der Mitarbeiter des Lieferdienstes das Essen zu einer Haustür gebracht und sich im Hausflur befunden habe, habe er quietschende Reifen gehört und das Auto davonfahren sehen, teilte die Polizei mit. Der 43-Jährige hatte das Fahrzeug am Samstagabend mit laufendem Motor stehen gelassen. Eine sofortige Fahndung sei zunächst erfolglos geblieben.

Rund vier Stunden später habe dann ein Zeuge ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Autobahn 81 mehr als 50 Kilometer entfernt bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) gemeldet. Die Überprüfung ergab, dass es sich um den gestohlenen Lieferwagen handelte. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

