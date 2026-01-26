Linienausfälle und Verspätung – Busverkehr kämpft mit Schnee

Ulm/Neu-Ulm (dpa) - Nach starkem Schneefall kommt es auch im Busverkehr in Ulm und Neu-Ulm weiterhin zu Einschränkungen. Zwar sind inzwischen wieder alle Linien unterwegs, jedoch fahren die Busse nach Angaben der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) aktuell mit Verspätungen. Zudem gibt es noch einzelne Ausfälle, vor allem auf den Linien 2 und 5.

Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse waren schon am Wochenende mehrere Linien zeitweise eingestellt oder verkürzt worden, außerdem wurde der Betriebsschluss auf einigen Linien vorgezogen. Schwerere Zwischenfälle gab es laut SWU nicht. Mehrere Busse hatten sich jedoch festgefahren und wurden geborgen.