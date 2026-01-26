Schnee

Linienausfälle und Verspätung – Busverkehr kämpft mit Schnee

Schneemassen haben den Busverkehr in Ulm und Neu-Ulm lahmgelegt: Es gibt Verspätungen und steckengebliebene Busse. Wie lange bleibt das so?

Schneemassen haben den Busverkehr in Ulm und Neu-Ulm lahmgelegt. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Schneemassen haben den Busverkehr in Ulm und Neu-Ulm lahmgelegt.

Ulm/Neu-Ulm (dpa) - Nach starkem Schneefall kommt es auch im Busverkehr in Ulm und Neu-Ulm weiterhin zu Einschränkungen. Zwar sind inzwischen wieder alle Linien unterwegs, jedoch fahren die Busse nach Angaben der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) aktuell mit Verspätungen. Zudem gibt es noch einzelne Ausfälle, vor allem auf den Linien 2 und 5.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse waren schon am Wochenende mehrere Linien zeitweise eingestellt oder verkürzt worden, außerdem wurde der Betriebsschluss auf einigen Linien vorgezogen. Schwerere Zwischenfälle gab es laut SWU nicht. Mehrere Busse hatten sich jedoch festgefahren und wurden geborgen. 

Infolge von Schnee und Glätte könne sich die Situation im Laufe des Tages erneut verändern, hieß es weiter. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über mögliche Einschränkungen informieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Winterwetter sorgt für Ausfälle bei Nahverkehr in Hessen
Behinderungen durch Glätte

Winterwetter sorgt für Ausfälle bei Nahverkehr in Hessen

Schnee und Glätte legen in Hessen zahlreiche Bus- und Bahnlinien lahm. In mehreren Regionen kommt es zu Ausfällen und Verspätungen im Nahverkehr.

12.01.2026

Schnee legt Pariser Busverkehr lahm
Verkehrschaos in Frankreich

Schnee legt Pariser Busverkehr lahm

Schnee verwandelt die Pariser Straßen in ein Winterwunderland. Doch das seltene Winterwetter hat auch eine Kehrseite und wirbelt den Verkehr der Stadt durcheinander.

07.01.2026

Gedränge und Ausfälle: Probleme im morgendlichen Busverkehr im Kreis Bergstraße
ÖPNV

Gedränge und Ausfälle: Probleme im morgendlichen Busverkehr im Kreis Bergstraße

Busse kommen nicht, Schüler drängen sich in den Türbereichen: Eine Umfrage im Kreis Bergstraße zeigt, wo es im Schülerverkehr hakt.

14.12.2025

Unwetter

RMV: Verspätungen und Ausfälle im Busverkehr

17.01.2024

Bundesliga

Augsburg gegen Frankfurt soll trotz Schneefall stattfinden

Ein heftiger Wintereinbruch hat weite Teile Bayerns lahmgelegt. Das Heimspiel des FC Bayern am Samstag wurde abgesagt. Die Partie des FC Augsburg am Sonntag soll dagegen stattfinden.

03.12.2023