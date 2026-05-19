Lkw bleibt an Brücke hängen und verliert Altglas

Großenlüder (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer ist mit dem Kranaufbau seines Fahrzeugs an einer Brücke im Landkreis Fulda hängen geblieben. Dabei verlor er auf einer Länge von rund 100 Metern Altglas vom Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Der 62-Jährige war am Dienstagmittag mit seinem Sattelauflieger auf der B254 bei Großenlüder unterwegs. Der Kranaufbau riss beim Zusammenstoß mit der Brücke ab und drückte die Heckluke auf, wodurch das geladene Altglas auf die Straße fiel. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Brücke sei Teil der Unfallermittlungen.