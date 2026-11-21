Lkw fährt 50 Warnbaken um - 75.000 Euro Schaden
In der Nacht werden mehrere Fahrzeuge beschädigt, als sie über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile fahren. Zuvor war ein Mann ohne gültigen Führschein mit einem Lkw in eine Baustelle gekracht.
Niederaula (dpa/lhe) - Ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer hat auf der Autobahn 7 bei Niederaula (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ein 500 Meter langes Trümmerfeld hinterlassen. Wie die Autobahnpolizei Bad Hersfeld mitteilte, kam der Mann in der Nacht auf Samstag aus ungeklärter Ursache mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Baustelle. Mehrere Zeugen meldeten anschließend durch Trümmer verursachte Beschädigungen an ihren Autos.
Der Mann habe etwa 50 Warnbaken, die am linken Fahrbahnrand standen, beschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme habe der Sattelzug-Fahrer dann einen gefälschten Führerschein vorgezeigt, hieß es. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda habe der Mann als Sicherheitsleistung einen Geldbetrag zahlen müssen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland habe.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige entlassen. Insgesamt vier nachfolgende Fahrzeuge seien beschädigt worden, als sie über die Trümmer rollten, so die Einsatzkräfte. Verletzt wurde demnach niemand. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 75.000 Euro. Mitarbeiter der Autobahn GmbH stellten die stark beschädigte Baustelleneinrichtung wieder her.