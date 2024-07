Lkw in Brand - A5 in Fahrtrichtung voll gesperrt

Rosbach (dpa/lhe) - In der Nacht ist ein Lkw auf der Autobahn 5 nahe Rosbach im hessischen Wetteraukreis in Brand geraten. Der Lkw hatte Gefahrgut geladen, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die A5 war zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburg Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt bis in spät in die Nacht voll gesperrt. Weitere Details wurden vorerst nicht bekannt.