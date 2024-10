Lkw steckt zwischen Häusern in hessischem Ort fest

Cölbe (dpa/lhe) - Ein Lastwagen steckt zwischen Häusern in einer mittelhessischen Gemeinde im Landkreis Marburg-Biedenkop fest. Der 25 Jahre alte Fahrer hat sich in einer sogenannten Y-Kurve in Cölbe festgefahren, teilte die Polizei mit. Beim Rangieren sei das Fahrzeug zwischen Haus und Hausdach eingeklemmt worden und habe dieses beschädigt. Der Fahrer sowie Anwohner seien nicht verletzt worden.