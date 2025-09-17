Eishockey Löwen Frankfurt holen Stürmer Ty Glover Nach dem Ausfall von Jakob Lilja holt das DEL-Schlusslicht einen neuen Angreifer. 17.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Sebastian Kahnert/dpa Die Löwen Frankfurt verpflichten Ty Glover kurzfristig. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Eishockey Löwen Frankfurt verpflichten NHL-erfahrenen Schweden Lilja Der Kader der Löwen Frankfurt für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga nimmt weiter Form an. Künftig geht ein ehemaliger NHL-Profi aus Schweden für den Club auf Torejagd. 05.07.2025 Eishockey Bokk verlässt die Löwen Frankfurt - Keeper Brenner bleibt Die Löwen Frankfurt vermelden nach ihrem Saison-Aus in der Deutschen Eishockey Liga die ersten Abgänge. Während drei Spieler gehen, halten zwei andere dem Verein die Treue. 15.03.2025 Eishockey Löwen Frankfurt holen Finnlands Eishockey-Nationaltorwart Frankfurts Eishockey-Fans dürfen sich auf einen prominenten Neuzugang bei den Löwen freuen. Künftig steht ein Olympiasieger und Weltmeister zwischen den Pfosten des DEL-Clubs. 06.06.2024 DEL Eishockey-Club Löwen Frankfurt verpflichtet Kirichenko 14.05.2024 Eishockey Eishockey-Club Löwen Frankfurt holt Stürmer Pfaffengut Die Löwen Frankfurt basteln an ihrem Kader für die neue Saison. Eishockey-Stürmer Daniel Pfaffengut verstärkt den Club. 02.05.2024