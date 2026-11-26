Stuttgart (dpa/lsw) - Mit sechs Richtigen bei der Mittwochsziehung hat ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin aus dem Landkreis Ludwigsburg fast sieben Millionen Euro gewonnen. Es war bundesweit der einzige Erfolg in der Gewinnklasse 2 - also die Gewinnzahlen 3, 6, 14, 16, 24, 43 ohne passende Superzahl (6), wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte. Die exakte Gewinnsumme beträgt den Angaben zufolge 6.903.015,70 Euro.