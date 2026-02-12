Glücksspiel

Lottogewinn: 1,2 Millionen Euro gehen in den Hochtaunuskreis

Eine Lottospielerin aus dem Hochtaunuskreis gewinnt mehr als 1,2 Millionen Euro – zur ersten Gewinnklasse fehlte nur eine Zahl. Der Jackpot bleibt weiter unangetastet.

Foto: Arne Dedert/dpa
Nur eine Zahl fehlte zur ersten Gewinnklasse: Die Lottospielerin erhält trotzdem einen Millionenbetrag auf ihr Konto. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Lottospielerin aus dem Hochtaunuskreis hat bei der Lotterie 6aus49 am Mittwoch rund 1,2 Millionen Euro gewonnen. Sie sei damit die zweite hessische Lotto-Millionärin des Jahres, teilte die Lotto Hessen GmbH mit. Der Gewinn in Höhe von genau 1.218.285,40 Euro werde der Hessin schon in wenigen Tagen auf ihr Konto überwiesen, da sie ihren Schein über die Kundenkarte abgegeben habe, hieß es.

Die Frau tippte demnach als einzige in der zweiten Gewinnklasse die Gewinnzahlen 8, 9, 18, 20, 37 und 40 korrekt. Zum Sprung in die erste Gewinnklasse fehlte ihr den Angaben zufolge lediglich die passende Superzahl 3. Der Lotto-Jackpot blieb somit deutschlandweit unangetastet. Er steigt laut Lotto Hessen bis zur nächsten Ziehung am Samstag auf rund 14 Millionen Euro an.

Erst am 9. Januar hatte ein Tipper aus dem Wetteraukreis bei der Lotterie Eurojackpot etwas mehr als eine Million Euro gewonnen.

