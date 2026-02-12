Lottogewinn: 1,2 Millionen Euro gehen in den Hochtaunuskreis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Lottospielerin aus dem Hochtaunuskreis hat bei der Lotterie 6aus49 am Mittwoch rund 1,2 Millionen Euro gewonnen. Sie sei damit die zweite hessische Lotto-Millionärin des Jahres, teilte die Lotto Hessen GmbH mit. Der Gewinn in Höhe von genau 1.218.285,40 Euro werde der Hessin schon in wenigen Tagen auf ihr Konto überwiesen, da sie ihren Schein über die Kundenkarte abgegeben habe, hieß es.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Frau tippte demnach als einzige in der zweiten Gewinnklasse die Gewinnzahlen 8, 9, 18, 20, 37 und 40 korrekt. Zum Sprung in die erste Gewinnklasse fehlte ihr den Angaben zufolge lediglich die passende Superzahl 3. Der Lotto-Jackpot blieb somit deutschlandweit unangetastet. Er steigt laut Lotto Hessen bis zur nächsten Ziehung am Samstag auf rund 14 Millionen Euro an.