Wiesbaden/Offenbach (dpa/lhe) - In Deutschlands ältester Partei SPD kristallisiert sich in Hessen zunehmend ein neuer Machtkampf heraus. Das setzt die schon vom Aufstieg der AfD bedrängte schwarz-rote Landesregierung weiter unter Druck. Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke will von Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori den Vorsitz des SPD-Bezirks Hessen-Süd übernehmen, wenn dieser im April 2027 neu gewählt wird – und bei der Landtagswahl 2028 als SPD-Spitzenkandidat auftreten.

Schon seit Wochen ist dieses sich abzeichnende, parteiinterne Duell in der hessischen Politik in aller Munde. Nun hat das Offenbacher SPD-Stadtoberhaupt Schwenke öffentlich bekanntgegeben, Ministerpräsident und CDU-Landeschef Boris Rhein 2028 herausfordern zu wollen. Vorher wolle er sich bei einer parteiinternen Urwahl zum SPD-Spitzenkandidaten küren lassen.

Mansoori hält sich bedeckt

Und Mansoori? Es gilt in politischen Kreisen als so gut wie sicher, dass auch er Ministerpräsident werden will – aber er selbst hält sich bedeckt: «Dass sich in einer demokratischen Partei mehrere Personen um ein Amt bewerben, ist selbstverständlich. Aus Respekt vor unseren Mitgliedern und den gewählten Parteigremien halte ich mich an die in unserer Partei üblichen und bewährten Abläufe.» Dazu gehöre, «Personalfragen zunächst in der Partei zu beraten und anschließend öffentlich zu kommunizieren», sagte Mansoori der Deutschen Presse-Agentur.

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Foto: Arne Dedert/dpa Auch Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori wird nachgesagt, Ministerpräsident werden zu wollen. (Archivbild)

Der 38-jährige Volljurist, Wirtschaftsminister und Vizeregierungschef hat sich zuvor den Ruf des starken Mannes in der hessischen SPD erworben – mit scheinbar natürlichem Anspruch auf die Spitzenkandidatur bei der nächsten Landtagswahl. Allerdings hat er auch schon mit Personalquerelen in seinem Ministerium Schlagzeilen gemacht: Sowohl eine Staatssekretärin als auch einen Staatssekretär hat er entlassen, aus unterschiedlichen Gründen.

Schwenke, 47 Jahre alt, promovierter Politikwissenschaftler und Ex-Gymnasiallehrer, ist bei der OB-Direktwahl 2023 in Offenbach mit 69,9 Prozent zum Rathauschef wiedergewählt worden. Er gilt vielen als Macher in der Stadtpolitik.

Forderung nach personellen Konsequenzen

In einem Papier haben kürzlich etliche Dutzend kommunale Verantwortungsträger auch mit Blick auf die schlechten Umfragewerte der Sozialdemokraten personelle Konsequenzen gefordert. Laut dem Hanauer Ex-Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sprachen sie sich zunächst für Schwenkes Einzug ins hessische Kabinett aus, um den Boden für eine Spitzenkandidatur zu bereiten.

Foto: Andreas Arnold/dpa Seinen Schritt gab Schwenke auf einer Pressekonferenz in Offenbach bekannt.

Das hätte Mansooris Ablösung als Wirtschaftsminister bedeutet – oder die von Kulturminister Timon Gremmels oder Sozialministerin Heike Hofmann. Mehr SPD-Minister in der schwarz-roten Landesregierung gibt es nicht. Unterdessen ist das Lager der Kommunalpolitiker um Schwenke vom Vorschlag eines Wechsels im Kabinett wieder abgerückt.

Politikwissenschaftlerin: Ausgang offen

Wie die Gießener Politikwissenschaftlerin Dorothée de Nève der Deutschen Presse-Agentur sagte, sei der Ausgang des Machtkampfes Mansoori-Schwenke aus ihrer Sicht derzeit offen: «Es ist schwer vorherzusagen, wie viel Unterstützung es innerhalb der eigenen Reihen für den einen oder den anderen Kandidaten gibt.»