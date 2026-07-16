Mähdrescher brennt bei Erntearbeiten
Ein Mähdrescher und drei Hektar Feld geraten in Ober-Ramstadt in Brand. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.
Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Ein Mähdrescher hat bei Erntearbeiten in Ober-Ramstadt Feuer gefangen. Verletzt worden sei niemand, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Nach ersten Ermittlungen sei das Feuer am Mittwochnachmittag im Ortsteil Wembach-Hahn durch einen technischen Defekt entstanden. Zudem gerieten etwa drei Hektar Feld in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.