Ernte

Mähdrescher brennt bei Erntearbeiten

Ein Mähdrescher und drei Hektar Feld geraten in Ober-Ramstadt in Brand. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild)

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Ein Mähdrescher hat bei Erntearbeiten in Ober-Ramstadt Feuer gefangen. Verletzt worden sei niemand, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Nach ersten Ermittlungen sei das Feuer am Mittwochnachmittag im Ortsteil Wembach-Hahn durch einen technischen Defekt entstanden. Zudem gerieten etwa drei Hektar Feld in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

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